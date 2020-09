MotoGP GP Catalogna | Bagnaia | “Non pensavo di fare così fatica”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Abbiamo provato diverse cose ma non c’è riuscito niente. Non mi aspettavo tutta questa fatica avuta oggi. Questa è una pista molto adatta alla Ducati, speriamo domani di far meglio“. Lo ha detto Francescoal termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio didi, due sessioni in cui il pilota della Ducati Pramac ha trovato alcune difficoltà causate anche dal forte vento e dal grip inesistente: “La colpa è anche del vento. Non è stato bello – aggiunge il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport – spero che nei prossimi giorni cali un po’ e che il grip aumenti, non ne ho mai trovato così poco in vita mia”.