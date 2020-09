Mortale ad Aprilia | dubbi su chi era alla guida dell’auto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Incidentedi via della Cogna, i carabinieri stanno cercando di capire chi fossedella Fiat Stilo che ieri sera poco dopo le 20:00 ha impattato in maniera frontale con una Vespa 50 su cui viaggiavano due uomini didi 51 e 55 anni. Sull’auto, infatti, c’erano madre e figlio, italiani, di 60 e 40 anni. Entrambi rimasti leggermente feriti, dopo l’incidente sono stati portati al pronto soccorso per le cure del caso. Questo inizialmente ha fatto pensare a una fuga ma al momento i carabinieri non sanno ancora chi, al momento dell’impatto, fossedell’auto. Terribile schianto Lo scontro frontale, avvenuto a poca distanza da via Riserva Nuova, all’altezza di Campo di Carne, è stato fortissimo, tanto che per le ...