Moratoria mutui e prestiti Pmi: come funziona la proroga al 31 gennaio e 31 marzo (Di venerdì 25 settembre 2020) proroga al 31 gennaio 2021 Moratoria prestiti e mutui Pmi. A stabilire questo nuovo slittamento il Decreto Agosto. Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020) all’articolo 56, ha introdotto a sostegno delle attività imprenditoriali colpite dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, una Moratoria delle scadenze relative a diverse tipologie di esposizioni debitorie in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito. La validità della Moratoria, era inizialmente fissata al 30 settembre 2020, ma a seguito dell’entrata in vigore ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 25 settembre 2020)al 312021Pmi. A stabilire questo nuovo slittamento il Decreto Agosto. Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 172020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020) all’articolo 56, ha introdotto a sostegno delle attività imprenditoriali colpite dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, unadelle scadenze relative a diverse tipologie di esposizioni debitorie in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito. La validità della, era inizialmente fissata al 30 settembre 2020, ma a seguito dell’entrata in vigore ...

Credito a famiglie e imprese: domande di moratoria a 323 miliardi di euro

Le banche hanno ricevuto circa 214 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie ...

