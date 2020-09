Morata: «Sognavo di tornare. Champions importante, ce l’abbiamo in testa tutti» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le sue parole: «Non mi nascondo, l’ho detto sempre: il mio sogno da bambino era giocare nell’Atletico Madrid e l’ho raggiunto. Poi sono venuto qua alla Juventus, una squadra che ha scommesso tutto su di me, e Sognavo di tornare. Adesso sono qua e non c’è niente di cui parlare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Alvaro, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale Alvaro, neo acquisto della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le sue parole: «Non mi nascondo, l’ho detto sempre: il mio sogno da bambino era giocare nell’Atletico Madrid e l’ho raggiunto. Poi sono venuto qua alla Juventus, una squadra che ha scommesso tutto su di me, edi. Adesso sono qua e non c’è niente di cui parlare». Leggi su Calcionews24.com

Notiziedi_it : Morata: “Sognavo di tornare, Pirlo è perfetto per la Juve. CR7? Felice di ritrovarmi” - Domenico1oo777 : RT @romeoagresti: #Morata: 'Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in me quan… - ludovica1000 : RT @GoalItalia: #Morata si ripresenta alla Juventus: 'Sognavo di tornare, voglio segnare tanto ma l'importante è vincere' ?? https://t.co… - Francymolly_80 : RT @romeoagresti: #Morata: 'Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in me quan… - carmela19921 : RT @romeoagresti: #Morata: 'Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in me quan… -