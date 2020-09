Morata | “La Serie A è il miglior campionato del mondo”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 settembre 2020) Alvaro, attaccante della Juventus acquistato dall’Atletico Madrid, è stato presentato in conferenza stampa. È l’opportunità della mia vita. Essere qui un’altra volta è davvero molto bello. Oggi sono molto più grande come persona e come calciatore. Sono nel posto giusto al momento giusto, ritorno con più esperienza rispetto alla prima volta. Mi ha fatto un bellissimo effetto ritrovare Andrea Pirlo. È fatto per essere un allenatore, è quello che ha bisogno la Juventus. Sono rimasto molto colpito dopo due soli allenamenti su come gestisce il gruppo. Ronaldo? Lo conosco bene come persona, mentre il calciatore lo conosciamo tutti. Ho sempre avuto un rapporto molto buono con lui, è felice per il mio arrivo qui alla Juventus. Nella scorsa stagione ho visto tantissime partite di ...