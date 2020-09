Morata: «La Serie A è diventata il miglior campionato del mondo» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le sue dichiarazioni sul campionato di Serie A: «Sono un appassionato di calcio e guardo tantissime partite di calcio. E’ vero che la Serie A è diventata probabilmente la miglior lega nel mondo per i giocatori che ci sono e per il livello di tutte le squadre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Alvaro, neo acquisto della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale Alvaro, neo acquisto della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le sue dichiarazioni suldiA: «Sono un appassionato di calcio e guardo tantissime partite di calcio. E’ vero che laA èprobabilmente lalega nelper i giocatori che ci sono e per il livello di tutte le squadre». Leggi su Calcionews24.com

