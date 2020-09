Morata: «Impressionato da Pirlo, perfetto per questo club» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato di Andrea Pirlo in occasione della sua presentazione ufficiale Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato di Andrea Pirlo in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante bianconero: «Pirlo è fatto per essere l’allenatore della Juventus. E’ uno che ama la palla, è uno elegante. Sono molto contento di essere qui con lui, è stato un mio compagno. In due allenamenti sono rimasto Impressionato su come gestisce il gruppo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Alvaro, neo acquisto della Juventus, ha parlato di Andreain occasione della sua presentazione ufficiale Alvaro, neo acquisto della Juventus, ha parlato di Andreain conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante bianconero: «è fatto per essere l’allenatore della Juventus. E’ uno che ama la palla, è uno elegante. Sono molto contento di essere qui con lui, è stato un mio compagno. In due allenamenti sono rimastosu come gestisce il gruppo». Leggi su Calcionews24.com

L'attaccante spagnolo torna in bianconero e si presenta: "Sono felice di essere di nuovo qui, ora sono un giocatore migliore ed è l'occasione della mia vita. Pirlo? Mi ha subito impressionato, è fatto ...

In queste società si lavora per questi traguardi, lo vogliamo tutti e il bello del calcio è che ogni anno c’è una buona opportunità. Nel suo primo anno di Juve ha giocato assieme ad Andrea Pirlo, ora ...

L'attaccante spagnolo torna in bianconero e si presenta: "Sono felice di essere di nuovo qui, ora sono un giocatore migliore ed è l'occasione della mia vita. Pirlo? Mi ha subito impressionato, è fatto ...In queste società si lavora per questi traguardi, lo vogliamo tutti e il bello del calcio è che ogni anno c’è una buona opportunità. Nel suo primo anno di Juve ha giocato assieme ad Andrea Pirlo, ora ...