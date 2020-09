Monza-Spal Serie B in diretta tv e streaming | dove vedere il match

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 25 settembre 2020) C'è grande attesa per la nuova stagione diB 2020-21. Ad aprire le danze sarà la sfida, molto attesa soprattutto per il debutto in cadetteria della squadra brianzola allenata da mister Brocchi. La società di Berlusconi e Galliani parte con i favori del pronostico, non solo per la gara odierna, ma per l'intero campionato., le probabili formazionicaption id="attachment 1026801" align="alignnone" width="536"(screenshot Instagram/caption(4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Carlos Augusto; D'Errico, Barberis, Armellino; Machin; Gytkjaer, Mota Carvalho.(3-4-2-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Sernicola; Dickmann, Missiroli, Valoti, Strefezza; Jankovic, ...