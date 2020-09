Monza-Spal oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020)sarà visibilein tv: ecco l’, ile le informazioni sulladel match valido per la prima giornata di. Allo stadio Brianteo c’è il debutto dei brianzoli di Galliani e Berlusconi e sarà la sfida inaugurale del campionato cadetto. Appuntamento fissato per le ore 16.45 di venerdì 25 settembre,tv in chiaro su Rai Due (su Rai Play) e in pay sulla piattaforma Dazn.