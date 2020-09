Monza-Spal, Brocchi: “Peccato non aver vinto. Ma abbiamo superato la prova” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Peccato, vincere sarebbe stato bellissimo. I ragazzi hanno giocato un’ottima partita in entrambe le fasi, hanno messo un grande grande personalità e voglia di lottare. Una grande partita contro una squadra che arriva dalla serie A. Il Monza ha superato alla grande questa prova“. Queste le dichiarazioni di Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ai microfoni del sito ufficiale del club al termine della gara pareggiata a reti inviolate con la Spal in Serie B. Ora si torna subito in campo contro la Triestina: “Sarà una gara importante, come lo sono tutte – ha spiegato l’ex Milan – La mentalità deve essere quella di giocare sempre con un unico obiettivo“. Infine sul nuovo acquisto Kevin Prince Boateng: “Siamo felici per il suo arrivo, ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Peccato, vincere sarebbe stato bellissimo. I ragazzi hanno giocato un’ottima partita in entrambe le fasi, hanno messo un grande grande personalità e voglia di lottare. Una grande partita contro una squadra che arriva dalla serie A. Ilhaalla grande questa prova“. Queste le dichiarazioni di Cristian, tecnico del, ai microfoni del sito ufficiale del club al termine della gara pareggiata a reti inviolate con lain Serie B. Ora si torna subito in campo contro la Triestina: “Sarà una gara importante, come lo sono tutte – ha spiegato l’ex Milan – La mentalità deve essere quella di giocare sempre con un unico obiettivo“. Infine sul nuovo acquisto Kevin Prince Boateng: “Siamo felici per il suo arrivo, ...

