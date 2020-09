Modifica decreti sicurezza, Lamorgese gela le Ong: “Ipotesi sanzioni penali” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Abbiamo il decreto immigrazione che sarà esaminato in uno dei prossimi Consigli dei ministri, si verificheranno anche le sanzioni che secondo me potrebbero anche diventare sanzioni di carattere penale ma è una strada che intraprenderemo con la Modifica dei decreti”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese in audizione in Commissione Schenghen, parlando delle modifiche ai decreti sicurezza soffermandosi sulle multe alle Ong che quindi da pecuniarie potrebbero diventare penali. Per quando riguarda le modifiche ai decreti, l’ultima bozza in circolazione parla di revisione del sistema di accoglienza, reintroduzione della protezione umanitaria e dell’iscrizione all’anagrafe per i richiedenti ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) “Abbiamo il decreto immigrazione che sarà esaminato in uno dei prossimi Consigli dei ministri, si verificheranno anche leche secondo me potrebbero anche diventaredi carattere penale ma è una strada che intraprenderemo con ladei”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Lucianain audizione in Commissione Schenghen, parlando delle modifiche aisoffermandosi sulle multe alle Ong che quindi da pecuniarie potrebbero diventare penali. Per quando riguarda le modifiche ai, l’ultima bozza in circolazione parla di revisione del sistema di accoglienza, reintroduzione della protezione umanitaria e dell’iscrizione all’anagrafe per i richiedenti ...

“Abbiamo il decreto immigrazione che sarà esaminato in uno dei prossimi Consigli dei ministri, si verificheranno anche le sanzioni che secondo me potrebbero anche diventare sanzioni di carattere ...

Il testo è in discussione al Consiglio dei ministri e recepisce le indicazioni del presidente della Repubblica. Verranno snellite le pratiche per richiedere il permesso di soggiorno e ridotte le multe ...

