Mise evacuato per Covid, le critiche di Bassetti: “Misura esagerata, non è l’ebola” (Video) (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – «Dobbiamo cercare di fare le cose con calma, nel momento in cui la gente vede che si svuota un intero ministero per fare la disinfestazione di un posto dove c’era una persona asintomatica mi pare che sia un po’ esagerato». Così l’infettivologo Matteo Bassetti commenta l’evacuazione, avvenuta nella giornata di ieri, dell’intero palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, il Mise, a causa della positività di un dipendente al tampone per il coronavirus. Ieri il responsabile del Reparto di malattie infettive del San Martino di Genova si trovava in collegamento con L’aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. E non ha esitato a definire una «esagerazione» la decisione di chiudere un intero ministero per un positivo asintomatico. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – «Dobbiamo cercare di fare le cose con calma, nel momento in cui la gente vede che si svuota un intero ministero per fare la disinfestazione di un posto dove c’era una persona asintomatica mi pare che sia un po’ esagerato». Così l’infettivologo Matteocommenta l’evacuazione, avvenuta nella giornata di ieri, dell’intero palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, il, a causa della positività di un dipendente al tampone per il coronavirus. Ieri il responsabile del Reparto di malattie infettive del San Martino di Genova si trovava in collegamento con L’aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. E non ha esitato a definire una «esagerazione» la decisione di chiudere un intero ministero per un positivo asintomatico. ...

Corriere : Evacuato il ministero dello Sviluppo: c’è un dipendente positivo al coronavirus - repubblica : Coronavirus, evacuato il Mise, un dipendente contagiato - Robycop51 : RT @riktroiani: Evacuato il #Mise per #Covid, tuona il Prof. #Bassetti: 'Sono esagerazioni che portano la popolazione ad avere terrore di q… - AdolfoTasinato : RT @riktroiani: Evacuato il #Mise per #Covid, tuona il Prof. #Bassetti: 'Sono esagerazioni che portano la popolazione ad avere terrore di q… - mike9938 : RT @claudio_2022: Mise evacuato per Covid, le critiche di Bassetti: “Misura esagerata, non è l’ebola” (Video). -