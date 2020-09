Minacce e paure globali | il cambiamento climatico spaventa gli europei più del Covid

(Di venerdì 25 settembre 2020) In un anno in cui la pandemia ha dominato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, moltivedono ilcome la più grande minaccia globale. Può sembrare strano, ma è proprio quello che ci dice il sondaggio del Pew Research Center, realizzato su un campione di 14.276 adulti, intervistati al telefono, in un arco di tempo che va dal 10 giugno al 3 agosto 2020. I paesi presi in considerazione dal sondaggio sono 14, tutti economicamente avanzati: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito, Australia, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada, Belgio, Danimarca. E dagli intervistati risulta che il 70% di loro considera iluna grande minaccia per il paese, contro il 69% che afferma lo stesso della diffusione ...

