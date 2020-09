Milano Fashion Week: tutto il meglio del terzo giorno (Di venerdì 25 settembre 2020) Giro di boa per la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni primavera estate 2021, in un’edizione ibrida con presentazioni dal vivo (tutte in diretta streaming) e molti eventi digitali. Venerdì 25 settembre è il turno di Sportmax, Tod’s, Marni e Versace: ecco come sono andate. Look PE 21 sfoglia la gallery Speciale sfilate primavera estate 2021 Sportmax Le “nuove ragazze” sono elettriche, seduttive al di là dei soliti stereotipi. I loro corpi sono avvolti in abiti sottili, in cui il tecnico si ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Giro di boa per ladedicata alle collezioni primavera estate 2021, in un’edizione ibrida con presentazioni dal vivo (tutte in diretta streaming) e molti eventi digitali. Venerdì 25 settembre è il turno di Sportmax, Tod’s, Marni e Versace: ecco come sono andate. Look PE 21 sfoglia la gallery Speciale sfilate primavera estate 2021 Sportmax Le “nuove ragazze” sono elettriche, seduttive al di là dei soliti stereotipi. I loro corpi sono avvolti in abiti sottili, in cui il tecnico si ...

vogue_italia : La sfilata di Versace è appena finita. Qui Donatella racconta com'è nata (in lockdown) questa collezione piena di c… - QuiMediaset_it : La #MilanoFashionWeek approda in tv! Alle 17.30 va in onda su #LA5 in diretta dalle passerelle la sfilata «collezio… - LT38 : RT @vogue_italia: La sfilata di Versace è appena finita. Qui Donatella racconta com'è nata (in lockdown) questa collezione piena di colori… - DRepubblicait : Il meglio della terza giornata della Milano Live e Digital Fashion Week SS 21 [aggiornamento delle 22:29] - bort_mc : RT @BeaGio2: Bea&Giò for Milano Fashion Week Red heart #MFW #milanofashionweek #digitaldrawing #bodypositivity #fashion #beauty https://t.… -