Milan | tromba d’aria a Milanello | centro sportivo isolato

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il meteo ha provocato disagi nei pressi deldiello Problemi per ilimpegnato nell’allenamento mattutino del giorno dopo la partita d’Europa League contro il Bodo/Glimt. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ildiello è stato colpito da un forte acquazzone e unad’aria che hanno provocato non pochi problemi. La squadra ha dovuto allenarsi in palestra, ma ilè statoa causa della caduta di un albero nei pressi della zona. Leggi su Calcionews24.com

