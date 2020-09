Milan, il piano per riavere in anticipo Ibrahimovic (Di venerdì 25 settembre 2020) La notizia della positività di Zlatan Ibrahimovic al coronavirus ha scosso l'ambiente Milan e i suoi tifosi. Ma l'approccio dell'attaccante e le speranze del Diavolo sono quelle di riaverlo molto presto a disposizione. Anche prima dei 14 giorni di quarantena obbligatoria.Ibrahimovic: il piano del Milancaption id="attachment 1022711" align="alignnone" width="756" Ibrahimovic (getty images)/captionIbrahimovic è in quarantena e vi resterà per 14 giorni, saltando le sfide contro Crotone, Rio Ave e Spezia. L'obiettivo è recuperarlo per il derby del 17 ottobre. Ma ci sarebbe anche un'altra possibilità: quello di riaverlo ben prima di quella data. Secondo quanto si apprende dai recenti rumors, la società rossonera, compatibilmente con ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) La notizia della positività di Zlatanal coronavirus ha scosso l'ambientee i suoi tifosi. Ma l'approccio dell'attaccante e le speranze del Diavolo sono quelle di riaverlo molto presto a disposizione. Anche prima dei 14 giorni di quarantena obbligatoria.: ildelcaption id="attachment 1022711" align="alignnone" width="756"(getty images)/captionè in quarantena e vi resterà per 14 giorni, saltando le sfide contro Crotone, Rio Ave e Spezia. L'obiettivo è recuperarlo per il derby del 17 ottobre. Ma ci sarebbe anche un'altra possibilità: quello di riaverlo ben prima di quella data. Secondo quanto si apprende dai recenti rumors, la società rossonera, compatibilmente con ...

