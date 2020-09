Migranti, patto europeo? Nessuno la vuole, la Alan Kurdi sbarca in Sardegna (Di venerdì 25 settembre 2020) Nonostante la definizione del nuovo patto europeo sui Migranti, il Viminale ha autorizzato lo sbarco in Sardegna della nave Alan Kurdi E alla fine arrivano sempre in Italia. Il ministero dell’Interno ha ceduto alle richieste dell’Europa autorizzando l’attracco in Sardegna (nei pressi di Arbatax) della nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye. Una decisione dovuta anche al peggioramento delle condizioni meteorologiche marine, che non consentivano all’imbarcazione di poter proseguire il viaggio verso altri porti europei. Andando a ritroso, da diversi giorni il “barcone” con a bordo 125 persone (di cui 87 minorenni) viaggiava nelle acque del Mediterraneo alla ricerca di un porto ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020) Nonostante la definizione del nuovosui, il Viminale ha autorizzato lo sbarco indella naveE alla fine arrivano sempre in Italia. Il ministero dell’Interno ha ceduto alle richieste dell’Europa autorizzando l’attracco in(nei pressi di Arbatax) della navedella Ong tedesca Sea Eye. Una decisione dovuta anche al peggioramento delle condizioni meteorologiche marine, che non consentivano all’imbarcazione di poter proseguire il viaggio verso altri porti europei. Andando a ritroso, da diversi giorni il “barcone” con a bordo 125 persone (di cui 87 minorenni) viaggiava nelle acque del Mediterraneo alla ricerca di un porto ...

Peccato che questi migranti non siano i turisti a cui viene venduto il fascino ... questa situazione deve finire. L'annuncio di un nuovo patto europeo sulle migrazioni il 23 settembre 2020 è una rara ...

