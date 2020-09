Meteo Roma, ancora pioggia nel weekend: la Regione Lazio proroga l’allerta (Di venerdì 25 settembre 2020) Meteo Roma, si profila un weekend ancora all’insegna dell’incertezza. Anche se il tempo sarà generalmente asciutto nella giornata di sabato, addensamenti diffusi potrebbero manifestarsi sia nelle ore diurne sia poi in serata, salvo locali fenomeni sul litorale. Domenica sarà invece caratterizzata da tempo fortemente instabile con piogge al mattino e fenomeni molto intensi nel corso del pomeriggio; in serata si attendono ancora precipitazioni diffuse. Le temperature saranno comprese tra i +14°C e i +21°C. Le previsioni nel Lazio per il weekend Locali piogge nella mattinata di sabato sulla costa e sul Basso Lazio, mentre nel pomeriggio fenomeni temporaleschi, oltre al settore costiero, potranno interessare anche le zone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020), si profila unall’insegna dell’incertezza. Anche se il tempo sarà generalmente asciutto nella giornata di sabato, addensamenti diffusi potrebbero manifestarsi sia nelle ore diurne sia poi in serata, salvo locali fenomeni sul litorale. Domenica sarà invece caratterizzata da tempo fortemente instabile con piogge al mattino e fenomeni molto intensi nel corso del pomeriggio; in serata si attendonoprecipitazioni diffuse. Le temperature saranno comprese tra i +14°C e i +21°C. Le previsioni nelper ilLocali piogge nella mattinata di sabato sulla costa e sul Basso, mentre nel pomeriggio fenomeni temporaleschi, oltre al settore costiero, potranno interessare anche le zone ...

L’imminente weekend sarà sotto la pioggia per molte delle nostre regioni. Il motivo è da ricercare nell’intensa attività della depressione d’Islanda (centro motore delle perturbazioni) che da qualche ...

