METEO | previsti nuovi rovesci dopo nottata di pioggia intensa

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nelle prossime 12 ore le correnti instabili associate al fronte (previsto passare nel tardo pomeriggio-sera) causeranno ulteriorie temporali con la possibilità di altre piogge intense, specie verso est, e vento di Libeccio sostenuto sulla costa,ladella scorsa notte caduta su tutta la regione. Le precipitazioni non saranno continue. Lo annuncia la Protezione civile regionale. L’organizzazione segnala che iabbattutisi hanno causato allagamenti nei comuni di Cordenons, Aviano, Porcia, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, alberi e rami caduti nei comuni di Reana del Rojale, San Quirino, e una frana sulla SP54 da Redona a Chievolis tra i comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra e infine il crollo ...

infoitinterno : Meteo, allerta arancione: forti temporali e grandine previsti nel pomeriggio - Agenpress : Maltempo. Allerta meteo arancione. Trovato corpo runner scomparso nel Varesotto - pl_ciampino : - News_24it : ROMA - Un assaggio d'inverno, allerta meteo su tutto il Lazio dall'alba di domani e per 36 ore: previsti venti fort… - alcinx : RT @La_Prealpina: ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto - #Ticino: previsti rovesci o temporali. Vento di Tramontana con intensità di 4 km… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO previsti

Allerta meteo in Campania prorogata fino a domenica: la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo fino alle ore 6 del 27 settembre sull'intero territorio regionale ...E' in vigore fino alle 6 di domani mattina, sabato 26 settembre, l'allerta meteo di colore Arancione su tutta la Campania tranne che su Alta Irpinia e Sannio dove il livello di allerta per il dissesto ...