Meteo Italia, Ottobre col BOTTO: freddo, poi caldo, anche forte MALTEMPO (Di venerdì 25 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le proiezioni Meteo climatiche odierne ci conducono verso la conclusione della prima settimana di Ottobre. Ciò che emerge evidente, guardando i modelli matematici di previsione, è che l'Oceano Atlantico sarà preponderante e che dalla traiettoria delle profonde depressioni oceaniche dipenderanno le sorti Meteorologiche delle nostre regioni. Interessante evidenziare, a tal proposito, come vi siano delle differenze modellistiche importanti. Le vedremo tra non molto, ma possiamo anticiparvi che pur risultando ipotesi contrastanti avrebbe comunque una stessa radice. La nostra sensazione è che la variabilità tipicamente autunnale possa avere il sopravvento, dove per variabilità intendiamo alternanza tra nuove perturbazioni e ...

