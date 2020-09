(Di venerdì 25 settembre 2020) “Io CeoF1 al posto di Carey? Possibile manon piacevo“. Con un sorriso stampato sul voltorisponde cosìpossibilità di sostituire Chase Carey come CeoFormula 1, ruolo che sembrerebbe essere ormai nelle mani di Stefano Domenicali. “Cosa penso di Domenicali? Ha fatto una grande carriera in F1 con la, conosce il mondo delle corse, l’economia e la politica di questo sport – ha spiegato il team principalai microfoni di Sky Sport F1 -. Secondo il mio pensiero può essere una scelta fantastica“. E sul possibile rinnovo di contratto: “È complicato perché non sono solamente il team ...

sportface2016 : #Mercedes | Toto #Wolff: 'Io Ceo della #F1? Alla #Ferrari non piacevo...' - lorenzolari90 : RT @Sportellate_it: Tra passato, presente e futuro di Toto Wolff, uno dei volti del dominio Mercedes e uno degli uomini più influenti nel m… - Sportellate_it : Tra passato, presente e futuro di Toto Wolff, uno dei volti del dominio Mercedes e uno degli uomini più influenti n… - P300it : F1 | GP Russia 2020, anteprima Mercedes: parla Toto Wolff ? di Alessandra Leoni ?? - FormulaPassion : #F1: Ralf #Schumacher e il rinnovo di #Hamilton che tarda ad arrivare -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Toto

La Mercedes per il 2021 al momento ha soltanto una certezza, ovvero che al volante di una delle due W12 ci sarà Valtteri Bottas. Lewis Hamilton e Toto Wolff non hanno ancora sciolto le riserve in meri ...STOCCARDA – La Daimler non lascerà la Formula 1. Il gruppo automobilistico tedesco ha negato le persistenti speculazioni su un imminente ritiro dal Circus e ha ribadito la sua intenzione di continuare ...