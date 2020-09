Mauro Corona chiede scusa alla Berlinguer via radio (Di venerdì 25 settembre 2020) Ai microfoni di radio Capital, lo scrittore Mauro Corona si è scusato con Bianca Berlinguer per aver usato contro di lei epiteti sessisti, in diretta televisiva Quest’oggi, ospite del programma di radio Capital condotto da Daria Bignardi, lo scrittore Mauro Corona si è scusato con Bianca Berlinguer, per aver usato contro di lei epiteti sessisti: l’ennesimo scontro tra i due è avvenuto nella prima serata di martedì 22 Settembre in diretta su Rai Tre, nel corso della trasmissione Cartabianca (qui la notizia completa). “Mi sono accorto la sera stessa di aver esagerato, di essermi comportato da cafone, maleducato e rozzo (…) Quindi chiedo scusa ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Ai microfoni diCapital, lo scrittoresi èto con Biancaper aver usato contro di lei epiteti sessisti, in diretta televisiva Quest’oggi, ospite del programma diCapital condotto da Daria Bignardi, lo scrittoresi èto con Bianca, per aver usato contro di lei epiteti sessisti: l’ennesimo scontro tra i due è avvenuto nella prima serata di martedì 22 Settembre in diretta su Rai Tre, nel corso della trasmissione Cartabianca (qui la notizia completa). “Mi sono accorto la sera stessa di aver esagerato, di essermi comportato da cafone, maleducato e rozzo (…) Quindi chiedo...

repubblica : Mauro Corona chiede scusa a Bianca Berlinguer: 'Sono stato cretino a offenderla' - HuffPostItalia : Mauro Corona: 'Chiedo scusa a Berlinguer. Sono stato un cafone. Non tocco alcol da 40 giorni e sono nervoso' - gaiatortora : Cioè siete sorpresi da Mauro Corona? Bha - infoitcultura : Bianca Berlinguer: “Mauro Corona ha esagerato senza motivo. Non so se lo rivedremo” - infoitcultura : Lite a Cartabianca, la Rai annuncia provvedimenti contro Mauro Corona -