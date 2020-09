Maurizio Costanzo contro Fausto Leali: “Si sapeva da tanto il suo pensiero su Mussolini…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Dalle pagine della rivista Nuovo Maurizio Costanzo ha commentato la squalifica di Fausto Leali dal GF Vip. Il giornalista ha detto di non essere rimasto sorpreso dalla sparata del cantante su Benito Mussolini quel disgustoso dittatore che ha ingabbiato l’Italia in un clima di terrore per due decenni. “Che su Benito Mussolini Fausto Leali la pensasse così, e quali fossero le sue idee politiche, si sapeva da un pezzo. Quindi, partiamo col dire che gli autori del reality show di Canale 5 non avrebbero dovuto ammetterlo nella Casa. Detto ciò, va condannata la sua frase su Mussolini e il termine sul fratello di Balotelli. Chieda scusa pubblicamente”. Cosa ci vuole dire Maurizio con ‘tutti sapevano quali ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 settembre 2020) Dalle pagine della rivista Nuovoha commentato la squalifica didal GF Vip. Il giornalista ha detto di non essere rimasto sorpreso dalla sparata del cantante su Benito Mussolini quel disgustoso dittatore che ha ingabbiato l’Italia in un clima di terrore per due decenni. “Che su Benito Mussolinila pensasse così, e quali fossero le sue idee politiche, sida un pezzo. Quindi, partiamo col dire che gli autori del reality show di Canale 5 non avrebbero dovuto ammetterlo nella Casa. Detto ciò, va condannata la sua frase su Mussolini e il termine sul fratello di Balotelli. Chieda scusa pubblicamente”. Cosa ci vuole direcon ‘tuttino quali ...

