Mastella incontra De Luca | “Le prossime amministrative? La strada è quella delle regionali”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDi seguito una dichiarazione del leader di Noi Campani e sindaco di Benevento Clemente: “Hoto oggi il governatore della Campania Vincenzo Decon il quale abbiamo discusso sulle linee strategiche cui deve attestarsi l’iniziativa politica e amministrativa regionale. In particolare ho posto l’attenzione sul ripopolamento e lo sviluppoaree interne e sul piano Fanfani per l’edilizia popolare; per queste materie ho suggerito al presidente Dedi utilizzare i fondi europei. Un massiccio intervento è indispensabile anche per le strutture sanitarie e per realizzare un moderno assele Benevento-Caserta via Valle Caudina. Riguardo leelezioni ...