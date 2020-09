Mascherina all’aperto, de Magistris contro De Luca: “E’ un’esagerazione” (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pochi tamponi in Campania e misure eccessivamente restrittive. È questo ciò che in sintesi Luigi de Magistris, sindaco di Napoli pensa della nuova ordinanza di De Luca. “Credo che la Mascherina all’aperto è utile che sia obbligatoria se ci sono persone vicine, ma non quando cammini da solo o sulla spiaggia o di notte sul lungomare deserto anche perché credo che la Mascherina h24 non faccia un gran bene alla salute“. Con queste parole, rilasciate a Mattino5, Luigi de Magistris ha commentato l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che da ieri ha ripristinato l’obbligo di indossare la Mascherina anche all’aperto sul territorio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pochi tamponi in Campania e misure eccessivamente restrittive. È questo ciò che in sintesi Luigi de, sindaco di Napoli pensa della nuova ordinanza di De. “Credo che laall’aperto è utile che sia obbligatoria se ci sono persone vicine, ma non quando cammini da solo o sulla spiaggia o di notte sul lungomare deserto anche perché credo che lah24 non faccia un gran bene alla salute“. Con queste parole, rilasciate a Mattino5, Luigi deha commentato l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che da ieri ha ripristinato l’obbligo di indossare laanche all’aperto sul territorio ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - Agenzia_Ansa : #Covid In Campania da oggi obbligo di mascherina all'aperto #ANSA - rtl1025 : ?? A causa del diffondersi dei casi di #Covid19, il sindaco di #Foggia, Landella, ha stabilito con un'ordinanza l'ob… - PonytaEle : RT @valy_s: #COVID?19 La MASCHERINA ALL’APERTO, per di più dove non c’è assembramento... non serve a niente. La stupidità regna sovrana. - GiuseppeScapato : RT @immediatonet: Foggia, scatta l’obbligo di mascherina all’aperto. L’ordinanza del sindaco: “Preoccupante diffusione Covid-19 in città” h… -

