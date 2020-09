Marsiglia in piazza contro le misure anti-Covid del governo: centinaia di manifestanti protestano davanti al Tribunale del commercio (Di venerdì 25 settembre 2020) Marsiglia non ci sta. centinaia di manifestanti questa mattina sono scesi in piazza nella città del sud della Francia per protestare contro le chiusure decise dal governo per contrastare i contagi da Covid-19: la chiusura di bar e ristoranti. I cittadini, tutti con addosso delle mascherine protettive, si sono dati appuntamento davanti al Tibunale del commercio, dove il consigliere comunale Bernard Marty ha tenuto le fila della manifestazione. I presenti hanno fischiato il ministro della Salute, Olivier Véran, che proprio nel pomeriggio sarà a Marsiglia dove incontrerà i medici di uno degli ospedali che lamenta un sovraccarico di pazienti in rianimazione, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020)non ci sta.di manifestquesta mattina sono scesi innella città del sud della Francia per protestarele chiusure decise dalper contrastare i contagi da-19: la chiusura di bar e ristor. I cittadini, tutti con addosso delle mascherine protettive, si sono dati appuntamento daval Tibunale del, dove il consigliere comunale Bernard Marty ha tenuto le fila della manifestazione. I presenti hanno fischiato il ministro della Salute, Olivier Véran, che proprio nel pomeriggio sarà adove incontrerà i medici di uno degli ospedali che lamenta un sovraccarico di pazienti in rianimazione, il ...

Roma, 25 settembre 2020 - Sono oltre 983.000 i morti nel mondo a causa del Covid-19, stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, e più di 32 milioni i casi confermati finora. Gli S ...

FRANCIA IN PIAZZA

Situazione sempre più tesa in Francia, dove la temuta seconda ondata pandemica sta sempre più divenendo realtà. Centinaia di manifestanti si sono infatti riuniti davanti al tribunale del commercio di ...

