Maria Teresa Ruta si risveglia così: il gesto che sconvolge, un sospetto al Gf Vip | Video (Di venerdì 25 settembre 2020) Robe da matti al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Robe da matti firmate Maria Teresa Ruta, che è stata da poco esclusa dalla prova di ballo con cui si stanno cimentando alcuni inquilini della casa. Le immagini sono quelle di oggi, venerdì 25 settembre. Immagini che risalgono al primo mattino, quando insomma tutti gli inquilini si stanno svegliando. E che c'è di strano? La Ruta si risveglia assolutamente tarantolata, scatenata, roba più semplice da vedere nel cuore della notte. Ancora in pigiama, ecco che schizza fuori dal letto e comincia a ballare come un'ossessa, prima in camera e dunque in cucina. Gli utenti, su Twitter, si interrogano: "Ma cosa prende al mattino?". Forse, però, si tratta solo di una sorta di "vendetta" per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Robe da matti al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Robe da matti firmate, che è stata da poco esclusa dalla prova di ballo con cui si stanno cimentando alcuni inquilini della casa. Le immagini sono quelle di oggi, venerdì 25 settembre. Immagini che risalgono al primo mattino, quando insomma tutti gli inquilini si stanno svegliando. E che c'è di strano? Lasiassolutamente tarantolata, scatenata, roba più semplice da vedere nel cuore della notte. Ancora in pigiama, ecco che schizza fuori dal letto e comincia a ballare come un'ossessa, prima in camera e dunque in cucina. Gli utenti, su Twitter, si interrogano: "Ma cosa prende al mattino?". Forse, però, si tratta solo di una sorta di "vendetta" per ...

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si risveglia così: il gesto che sconvolge, un legittimo sospetto

GfVip5: attimi di paura durante le prove di ballo

Giusto per non farsi mancare nulla, non sono mancati nemmeno dei piccoli “incidenti domestici”, come quello successo pochissime ore fa a Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta. I concorrenti si ...

