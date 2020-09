Maria Monsè a Pomeriggio 5: “Mia figlia a 14 anni si rifarà il naso” (Di venerdì 25 settembre 2020) Maria Monsè è tornata a Pomeriggio 5. La soubrette siciliana ha annunciato nel talk show di Barbara d’Urso che presto la figlia Perla Maria si sottoporrà ad un intervento estetico al naso. Nonostante abbia solo 14 anni la ragazzina, che spesso ha fatto capolino nel salotto della d’Urso, ha un grosso complesso del naso e … L'articolo Maria Monsè a Pomeriggio 5: “Mia figlia a 14 anni si rifarà il naso” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 settembre 2020)Monsè è tornata a5. La soubrette siciliana ha annunciato nel talk show di Barbara d’Urso che presto laPerlasi sottoporrà ad un intervento estetico al naso. Nonostante abbia solo 14la ragazzina, che spesso ha fatto capolino nel salotto della d’Urso, ha un grosso complesso del naso e … L'articoloMonsè a5: “Miaa 14si rifarà il naso” proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Antonella Mosetti si scaglia contro Maria Monsè: “Tu sei folle” - #Antonella #Mosetti #scaglia #contro - gracivaleria : Io nella vita vorrei avere il coraggio di Maria Monsè @carmelitadurso @pomeriggio5 ????????? - DaniInterrante : La vera bestialità per me è sentire una madre dire che a 14 anni una figlia: “ ha deciso”. E siccome sono “pesante… - CarlaGigia : @DaniInterrante @Maria_Monse_Of @carmelitadurso ma che vuoi sperare da una famiglia di sciroccati simili che si sposano 1 volta l'anno.... - trashtvstellare : ANTONELLA MOSETTI VS MARIA MONSÈ?? #pomeriggio5 -

