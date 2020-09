Marco muore nel giorno del suo compleanno | gli ultimi istanti di vita sui social

(Di venerdì 25 settembre 2020) Undi festa, una cena con gli amici, il brindisi e poi il ritorno a casa, l’auto che sbanda e si schianta, unlieto che si trasforma in una tragediaDel Rosso, barista 30enne di Pontedera, in provincia di Pisa. È scomparso in modo tragico ildel suo. L’incidente è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Si schianta contro lo spartitraffico: Marco muore il giorno del suo compleanno - #schianta #contro #spartitraffico… - zazoomblog : Si schianta contro lo spartitraffico: Marco muore il giorno del suo compleanno - #schianta #contro #spartitraffico:… - qn_lanazione : Giovane barista muore in incidente, lutto a #Pontedera, annullata la Festa del Commercio - Notiziedi_it : Si schianta contro lo spartitraffico: Marco muore il giorno del suo compleanno - Today_it : Si schianta contro lo spartitraffico: Marco muore il giorno del suo compleanno -

Ultime Notizie dalla rete : Marco muore

Un giorno di festa, una cena con gli amici, il brindisi e poi il ritorno a casa, l’auto che sbanda e si schianta, un giorno lieto che si trasforma in una tragedia Marco Del Rosso, barista 30enne di Po ...Un ragazzo originario di Bientina è morto nel giorno del suo 30esimo compleanno in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Pisa. Tragedia in provincia di Pisa, dove nella notte tra il 2 ...