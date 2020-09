(Di venerdì 25 settembre 2020) Positivo da oltre un mese, 33enne muoreuna disperata corsa in ospedale 23mbre 2020 Èin ospedalecircadiCovid-19. Era il 'paziente 1' ...

AnnaMariaCastel : RT @BarbaraRaval: #Covid19 Lucca, è morto dopo mesi di agonia il primo ricoverato a causa del virus. Il 'paziente1' si chiamava Marco B… - Francesco_Testi : RT @BarbaraRaval: #Covid19 Lucca, è morto dopo mesi di agonia il primo ricoverato a causa del virus. Il 'paziente1' si chiamava Marco B… - BarbaraRaval : #Covid19 Lucca, è morto dopo mesi di agonia il primo ricoverato a causa del virus. Il 'paziente1' si chiamava M… - Today_it : Marco Bonini è morto dopo sette mesi di lotta contro il coronavirus - Marco_Bonini : @Libero_official Si si...che ci provino -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bonini

E’ morto dopo circa sette mesi dall’individuazione della patologia il ‘paziente 1’ di Lucca per Coronavirus, Marco Bonini, che venne diagnosticato l'1 marzo e che dal 5 marzo è stato ricoverato in osp ...È morto in ospedale Marco Bonini, dopo circa sette mesi di lotta contro Covid-19. Era il "paziente 1" della Lucchesia. Il coronavirus gli era stato diagnosticato il primo marzo e dopo pochi giorni, il ...