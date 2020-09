Mar Mediterraneo caldissimo | prima della burrasca polare Le conseguenze

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) La sfuriata fredda si appresta a colpire in modo veemente l’Italia, che sarà sferzata dal maltempo e da una tempesta che causerà un brusco crollo delle temperature. Ormai ci siamo, con le masse d’aria fredde polari che stanno facendo un irruente ingresso verso ilattraverso la Valle del Rodano. Quest’aria fredda, nell’impatto con il, trova un mare ancora molto caldo. La mappa delle attuali anomalie termiche appare eloquente e mostra come i maggiori scarti rispetto alla norma si concentrano proprio sui mari italiani. Anomalie termiche riferite al 22 settembreLa prolungata ondata di caldo anomalo di settembre ha rallentato il fisiologico graduale raffreddamento che il mare dovrebbe subire in questo periodo, non fosse altro per la minore radiazione solare rispetto alla piena ...