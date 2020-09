Mandano il figlio a scuola sapendo che era positivo al Coronavirus (Di venerdì 25 settembre 2020) Iniziano ad arrivare notizie che confermano che quello che tutti noi temevamo sta accadendo realmente. Il problema della negligenza di alcuni genitori è sempre sempre un motivo di disappunto dall’inizio della scuola. Alcuni genitori Mandano i figli a scuola anche se sono rafrreddati o influenzati finendo per far ammalare tutta la classe. Ovvio che se … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Iniziano ad arrivare notizie che confermano che quello che tutti noi temevamo sta accadendo realmente. Il problema della negligenza di alcuni genitori è sempre sempre un motivo di disappunto dall’inizio della. Alcuni genitorii figli aanche se sono rafrreddati o influenzati finendo per far ammalare tutta la classe. Ovvio che se … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Mandano figlio Covid-19, mandano figlio a scuola malgrado fosse positivo: intera classe in quarantena negli Usa Orizzonte Scuola Grande Fratello Vip 5, Lorella Cuccarini risponde a Tommaso Zorzi: "Se avessi un figlio gay..."

Lorella Cuccarini manda un messaggio nella casa del Grande Fratello Vip 5 a Tommaso Zorzi che l'aveva criticata per le sue posizioni sui gay e questioni legate ai diritti civili. NOTIZIA di PATRIZIO M ...

La Parisi al vetriolo con l'acerrima e storica rivale

Heather Parisi ha scritto un’aspra critica via social che sembra chiaramente indirizzata alla sua acerrima rivale, Lorella Cuccarini, che a sua volta si era espressa contro il parere di Tommaso Zorzi ...

