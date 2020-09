Manchester United, 127 milioni a rischio per il Covid (Di venerdì 25 settembre 2020) Manchester United impatto Covid – Il Manchester United rischia di perdere oltre 127 milioni di euro a causa della pandemia di Covid-19, secondo quanto stimato dal Daily Mail e riportato dal Sole 24 Ore. Una stima basata sui potenziali ricavi mancati a causa delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Lo United sarebbe … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020)impatto– Ilrischia di perdere oltre 127di euro a causa della pandemia di-19, secondo quanto stimato dal Daily Mail e riportato dal Sole 24 Ore. Una stima basata sui potenziali ricavi mancati a causa delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Losarebbe … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

