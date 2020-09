Maltempo Livorno, tromba d'aria a Rosignano. Il sindaco: “ci sono feriti' (Di venerdì 25 settembre 2020) Una tromba d'aria di eccezionale violenza ha colpito questa sera la cittadina di Rosignano Marittima, nell’alta Toscana provocando danni ingenti e, secondo le parole del sindaco anche “alcuni feriti”. Sempre secondo il primo cittadino, il Maltempo ha provocato danni al circolo canottieri, interessando il ristorante dove c'erano clienti a cena, ad alcune abitazioni e a struttura sportiva del litorale. L’Unità di crisi del Comune sta gestendo l’emergenza anche con l’invio di ambulanze. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 settembre 2020) Unad'di eccezionale violenza ha colpito questa sera la cittadina diMarittima, nell’alta Toscana provocando danni ingenti e, secondo le parole delanche “alcuni”. Sempre secondo il primo cittadino, ilha provocato danni al circolo canottieri, interessando il ristorante dove c'erano clienti a cena, ad alcune abitazioni e a struttura sportiva del litorale. L’Unità di crisi del Comune sta gestendo l’emergenza anche con l’invio di ambulanze.

