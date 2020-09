Maltempo Liguria, forti mareggiate sulle coste: chiusa Aurelia a Sestri Levante [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 25 settembre 2020) forti mareggiate si stanno verificando in Liguria in questa giornata funestata dal Maltempo in tutta Italia, da Nord a Sud, con nubifragi, forti venti (superati i 100mm in Campania e i 100km/h in Sardegna) e devastanti grandinate, come quelle verificatesi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, che hanno provocato danni a auto e colture. In Liguria, è chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna a causa della violenta mareggiata che ha invaso la carreggiata, portando sull’asfalto anche detriti. Sul posto vigili urbani dei due comuni e tecnici dell’Anas. L’unica via di comunicazione resta l’autostrada A12. Nella gallery scorrevole in alto e nei VIDEO seguenti, le ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020)si stanno verificando inin questa giornata funestata dalin tutta Italia, da Nord a Sud, con nubifragi,venti (superati i 100mm in Campania e i 100km/h in Sardegna) e devastanti grandinate, come quelle verificatesi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, che hanno provocato danni a auto e colture. In, èla viatrae Lavagna a causa della violenta mareggiata che ha invaso la carreggiata, portando sull’asfalto anche detriti. Sul posto vigili urbani dei due comuni e tecnici dell’Anas. L’unica via di comunicazione resta l’autostrada A12. Nella gallery scorrevole in alto e neiseguenti, le ...

