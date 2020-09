Maltempo in Toscana, feriti e danni dalla Versilia alla Maremma - Foto - Video (Di venerdì 25 settembre 2020) Un albero si è abbattuto su un'auto lungo la Principessa e una 52enne ha subito la subamputazione del braccio. Tre feriti lievi a Viareggio per il crollo di un pino. Danneggiati gli stabilimenti balneari a Livorno Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 25 settembre 2020) Un albero si è abbattuto su un'auto lungo la Principessa e una 52enne ha subito la subamputazione del braccio. Trelievi a Viareggio per il crollo di un pino. Danneggiati gli stabilimenti balneari a Livorno

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Meteo Toscana: tra vento forte e allagamenti, il maltempo crea disagi LA NAZIONE Rosignano, tromba d'aria al Lillatro: case scoperchiate e persone ferite

Maltempo: improvvisa tromba d'aria a Rosignano marittimo, case scoperchiate e persone ferite A Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, una improvvisa tromba d'aria ha colpito il litorale provoca ...

Paura nella serata di oggi a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, dove una improvvisa tromba d'aria ha colpito il litorale della città toscana provocando diversi danni ma anche qualche ferito ...

Paura nella serata di oggi a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, dove una improvvisa tromba d'aria ha colpito il litorale della città toscana provocando diversi danni ma anche qualche ferito