Maltempo: il maestrale fa strage di alberi in Italia, amputato il braccio ad una donna. Violente mareggiate in Toscana e sul litorale romano [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Maltempo che oggi sta sferzando Violentemente l’Italia da Nord a Sud con piogge intense, forti venti e grandinate ha prodotto purtroppo una vittima in Lombardia ma anche tanti feriti, vittime principalmente del crollo di alberi a causa del vento. L’episodio più grave si è verificato a Piombino (Livorno), dove un grosso pioppo e’ caduto su una vettura. Una 52enne, che era in viaggio in auto con il marito 49enne, ha subito la subamputazione del braccio sinistro. La donna e’ stata trasferita in prognosi riservata all’ospedale di Livorno, dove sara’ operata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che era accanto a lei ha riportato lievissime ferite. L’incidente e’ accaduto intorno alle 16 di oggi sulla strada ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilche oggi sta sferzandomente l’da Nord a Sud con piogge intense, forti venti e grandinate ha prodotto purtroppo una vittima in Lombardia ma anche tanti feriti, vittime principalmente del crollo dia causa del vento. L’episodio più grave si è verificato a Piombino (Livorno), dove un grosso pioppo e’ caduto su una vettura. Una 52enne, che era in viaggio in auto con il marito 49enne, ha subito la subamputazione delsinistro. Lae’ stata trasferita in prognosi riservata all’ospedale di Livorno, dove sara’ operata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che era accanto a lei ha riportato lievissime ferite. L’incidente e’ accaduto intorno alle 16 di oggi sulla strada ...

Meteo, imminente weekend sarà sotto la pioggia per molte delle nostre regioni. Il motivo è da ricercare nell’intensa attività della depressione d’Islanda (centro motore delle perturbazioni) che da qua ...

Codice arancione per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l’Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul re ...

Codice arancione per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l'Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul re ...