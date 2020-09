Maltempo | grandine e vento si abbattono sui campi di kiwi in Veneto

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) Un fortunale si è abbattuto oggi pomeriggio colpendo le province di Verona e Vicenza.e raffiche disi sono abbattute sulle coltivazioni die sull’uva non ancora vendemmiata. Secondo Coldirettile aree interessate sono Pescantina, Bussolengo dove si concentra la coltivazione di actinidia. Nell’area dei vigneti della Valpolicella non si registrano danni rilevanti. Disagi sull’Altopiano di Asiago dove a Enego i chicchi di ghiaccio grandi come noci sembravano proiettili sulle orticole in campo. Danneggiati annessi rustici e serre. Tecnici ed agricoltori sono impegnati nelle rilevazioni: a causa dei disagi molte aziende agricole impegnate domani nei mercati di Campagna Amica non potranno garantire la presenza in piazza – avverte Coldiretti ...