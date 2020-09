Maltempo Friuli Venezia Giulia: allerta meteo, previsti nuovi rovesci dopo una notte pioggia intensa (Di venerdì 25 settembre 2020) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia segnala che nelle prossime 12 ore le correnti instabili associate al fronte (passaggio previsto nel tardo pomeriggio-sera) causeranno ulteriori rovesci e temporali con la possibilita’ di altre piogge intense, specie verso est, e vento di Libeccio sostenuto sulla costa, dopo la pioggia intensa della scorsa notte caduta su tutta la regione. Le precipitazioni non saranno continue. I rovesci abbattutisi hanno causato allagamenti nei comuni di Cordenons, Aviano, Porcia, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, alberi e rami caduti nei comuni di Reana del Rojale, San Quirino, e una frana sulla SP54 da Redona a Chievolis tra i comuni di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) La Protezione civile delsegnala che nelle prossime 12 ore le correnti instabili associate al fronte (passaggio previsto nel tardo pomeriggio-sera) causeranno ulteriorie temporali con la possibilita’ di altre piogge intense, specie verso est, e vento di Libeccio sostenuto sulla costa,ladella scorsacaduta su tutta la regione. Le precipitazioni non saranno continue. Iabbattutisi hanno causato allagamenti nei comuni di Cordenons, Aviano, Porcia, Spilimbergo, San Daniele del, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, alberi e rami caduti nei comuni di Reana del Rojale, San Quirino, e una frana sulla SP54 da Redona a Chievolis tra i comuni di ...

TRIESTEALLNEWS : Maltempo, allagamenti in Friuli. Allerta meteo valida fino a mezzanotte - - pcbassignana : RT @LuceverdeRadio: ?????#Maltempo #25Settembre #Temporali e #Vento forte ?? Protezione Civile Allerta arancione in Lombardia, Friuli Vene… - LuceverdeRadio : ?????#Maltempo #25Settembre #Temporali e #Vento forte ?? Protezione Civile Allerta arancione in Lombardia, Friuli… - Consumatrici : Maltempo più intenso: allerta gialla su Lombardia, Friuli, Veneto e Toscana - AnsaRomaLazio : Maltempo: allerta gialla in 6 regioni. Lazio, Toscana, Umbria, Lombardia, Veneto e Friuli V.G. #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Friuli Piogge intense, vento forte e crollo delle temperature: in arrivo un'ondata di maltempo UdineToday Maltempo: previsti nuovi rovesci dopo notte pioggia intensa

(ANSA) - TRIESTE, 25 SET - Nelle prossime 12 ore le correnti instabili associate al fronte (previsto passare nel tardo pomeriggio-sera) causeranno ulteriori rovesci e temporali con la possibilità di a ...

METEO – WEEKEND di maltempo in ITALIA, temporali e forti venti in arrivo

Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che una vasta saccatura colma di aria fredda sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo. Peggioramento meteo che si protrarrà anche nei prossimi giorni porta ...

(ANSA) - TRIESTE, 25 SET - Nelle prossime 12 ore le correnti instabili associate al fronte (previsto passare nel tardo pomeriggio-sera) causeranno ulteriori rovesci e temporali con la possibilità di a ...Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che una vasta saccatura colma di aria fredda sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo. Peggioramento meteo che si protrarrà anche nei prossimi giorni porta ...