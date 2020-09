Maltempo, forti temporali in tutt’Italia: 102mm in Campania, vento fino a 104km/h in Sardegna, violente grandinate al Nord-Est [LIVE] (Di venerdì 25 settembre 2020) Prosegue la violenta ondata di Maltempo in atto sull’Italia oggi, venerdì 25 settembre. temporali sparsi colpiscono la penisola da Nord a Sud, provocando danni e disagi già dalla notte a causa delle piogge intense e dei venti forti. Si registra purtroppo anche una vittima in Lombardia. Alle 16:30, violenti temporali stanno colpendo la Lombardia meridionale, estendendosi anche in Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. forti temporali anche tra Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto e sparsi nelle altre regioni, dalla Toscana alla Calabria. Le regioni più colpite dalle piogge risultano al momento Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Campania. Alle 16:30, segnaliamo: 102mm a ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Prosegue la violenta ondata diin atto sull’Italia oggi, venerdì 25 settembre.sparsi colpiscono la penisola daa Sud, provocando danni e disagi già dalla notte a causa delle piogge intense e dei venti. Si registra purtroppo anche una vittima in Lombardia. Alle 16:30, violentistanno colpendo la Lombardia meridionale, estendendosi anche in Piemonte, Emilia Romagna e Toscana.anche tra Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto e sparsi nelle altre regioni, dalla Toscana alla Calabria. Le regioni più colpite dalle piogge risultano al momento Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria,. Alle 16:30, segnaliamo:a ...

