Maltempo, forti raffiche di vento - Foto Alberi sradicati e tetti scoperchiati (Di venerdì 25 settembre 2020) Il forte vento che si è abbattuto sulla nostra provincia nella giornata di venerdì 25 settembre ha creato diversi danni con decine di interventi dei Vigili del fuoco. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il forteche si è abbattuto sulla nostra provincia nella giornata di venerdì 25 settembre ha creato diversi danni con decine di interventi dei Vigili del fuoco.

emergenzavvf : #Maltempo, forti piogge hanno colpito alcune province d’Italia, #vigilidelfuoco al lavoro nella notte per soccorsi… - emergenzavvf : ?? #Maltempo, salvati dai #vigilidelfuoco 9 operai nel Rio Metrio ad #AcquiTerme (AL). Travolti dalla piena torrenti… - Tg1Raiofficial : L'ondata di #maltempo sull'Italia. Nel varesotto una vittima per l'esondazione di un torrente. Forti mareggiate in… - furiadicheb1985 : Questi temporali così forti erano previsti almeno da una settimana e con l’aria calda accumulata in tre mesi al sud… - 0x800a : RT @PalermoToday: Venti forti, il Comune chiude le ville e il cimitero: stop a 'Marina di libri' all'Orto Botanico -