Maltempo e forti raffiche di vento: crolla albero a Roma, centrata auto in sosta (FOTO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Maltempo e forti raffiche di vento a Roma. Un albero è crollato in Via di Torrevecchia centrando un'auto parcheggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nella circostanza: sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno eseguendo diversi interventi in varie parti della città. Pioggia e vento nel weekend a Roma: prorogata allerta meteo Intanto la Regione Lazio ha comunicato lo stato di allerta anche per le prossime ore. Da oggi infatti, venerdì 25.09.2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". I fenomeni saranno accompagnati ...

emergenzavvf : #Maltempo, forti piogge hanno colpito alcune province d’Italia, #vigilidelfuoco al lavoro nella notte per soccorsi… - emergenzavvf : ?? #Maltempo, salvati dai #vigilidelfuoco 9 operai nel Rio Metrio ad #AcquiTerme (AL). Travolti dalla piena torrenti… - CorriereCitta : Maltempo e forti raffiche di vento: crolla albero a Roma, centrata auto in sosta (FOTO) - Mosange : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo. Un albero è finito su tre auto in piazza Mazzini a #Merano per le forti raffiche di vento. In una c'era una fa… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo. Un albero è finito su tre auto in piazza Mazzini a #Merano per le forti raffiche di vento. In una c'era una fa… -