Maltempo, devastanti grandinate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: chicchi grossi come noci, tanti danni alle auto e alle colture [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 25 settembre 2020) In questa giornata di Maltempo che ha già prodotto una spaventosa tromba d’aria responsabile di tanti danni e disagi a Salerno e forti piogge che hanno provocato alluvioni e anche una vittima in Lombardia, anche la grandine si sta abbattendo furiosa sull’Italia, in particolare al Nord-Est. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, le grandinate sono state devastanti. Particolarmente colpite Tramonti di Sotto, in Friuli, e Bassano del Grappa. A Tremonti di Sotto, i chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni notevoli, mandando in frantumi i finestrini delle auto (vedi FOTO della gallery scorrevole ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) In questa giornata diche ha già prodotto una spaventosa tromba d’aria responsabile die disagi a Salerno e forti piogge che hanno provocato alluvioni e anche una vittima in Lombardia, anche la grandine si sta abbattendo furiosa sull’Italia, in particolare al Nord-Est. Tra, lesono state. Particolarmente colpite Tramonti di Sotto, in, e Bassano del Grappa. A Tremonti di Sotto, idi ghiaccio hanno raggiunto dimensioni notevoli, mandando in frantumi i finestrini delle(vedidella gry scorrevole ...

Scisciano : Napoli, Maltempo: cede tettoia, attimi di paura a Montesanto: Napoli, 25 Settembre – Devastanti gli effetti della b… - Fusillide : RT @ritafrediani: Ma davvero qualcuno è ancora convinto che il #ClimateChange sia una bufala? Check out this article: Maltempo, piogge to… - ZanghiGiovanni : RT @ritafrediani: Ma davvero qualcuno è ancora convinto che il #ClimateChange sia una bufala? Check out this article: Maltempo, piogge to… - jane__eden : RT @ritafrediani: Ma davvero qualcuno è ancora convinto che il #ClimateChange sia una bufala? Check out this article: Maltempo, piogge to… - NemNemecsek : RT @ritafrediani: Ma davvero qualcuno è ancora convinto che il #ClimateChange sia una bufala? Check out this article: Maltempo, piogge to… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo devastanti Veneto, ingenti danni da maltempo: grandine devastante, vento Tempo Italia Napoli, Maltempo: cede tettoia, attimi di paura a Montesanto

Napoli, 25 Settembre – Devastanti gli effetti della bomba d’acqua abbattutasi poche ore fa su Napoli: I resti di un soppalco, forse una tettoia o una veranda volata da uno dei palazzi prospicienti, ha ...

Maltempo, milioni di danni in città e campagne

L’ultima perturbazione fa salire ad oltre mille il conto degli eventi estremi che con nubifragi, tornado, bombe d’acqua, grandinate e vento forte hanno colpito fino ad ora nel 2020 la Penisola per eff ...

Napoli, 25 Settembre – Devastanti gli effetti della bomba d’acqua abbattutasi poche ore fa su Napoli: I resti di un soppalco, forse una tettoia o una veranda volata da uno dei palazzi prospicienti, ha ...L’ultima perturbazione fa salire ad oltre mille il conto degli eventi estremi che con nubifragi, tornado, bombe d’acqua, grandinate e vento forte hanno colpito fino ad ora nel 2020 la Penisola per eff ...