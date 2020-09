Maltempo: chiude per neve il colle del Gran San Bernardo (Di venerdì 25 settembre 2020) AOSTA, 25 SET - A causa della nevicata in corso è stato chiuso al traffico il colle del Gran San Bernardo, lungo la strada statale 27, a monte del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, al confine tra Valle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) AOSTA, 25 SET - A causa della nevicata in corso è stato chiuso al traffico ildelSan, lungo la strada statale 27, a monte del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, al confine tra Valle ...

sudreporter : #Napoli, allerta #maltempo anche per sabato 26: @demagistris firma ordinanza chiusura scuole e parchi - AnsaValledAosta : Maltempo: chiude per neve il colle del Gran San Bernardo. Circolazione già vietata al Passo del Piccolo San Bernard… - _mrbyte : RT @PalermoToday: Venti forti, il Comune chiude le ville e il cimitero: stop a 'Marina di libri' all'Orto Botanico - peppe844 : RT @Grottaglie: Ultim'Ora Maltempo #Taranto: Sindaco CHIUDE tutti i parchi. Allerta Arancione: in arrivo raffiche di burrasca forte - https… - occhio_notizie : Maltempo a Napoli, De Magistris chiude anche domani scuole, parchi e cimiteri -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo chiude Maltempo: chiude per neve il colle del Gran San Bernardo La Gazzetta del Mezzogiorno Maltempo: neve in Trentino Alto Adige, -11 gradi in montagna

AGI – Prima nevicata della stagione sui rilievi del Trentino Alto Adige in quello che si può considerare l’inizio dell’autunno. La giornata è stata caratterizzata da temporali con grandine, neve attor ...

Maltempo, tromba d'aria nel livornese. Il sindaco: "Ci sono feriti"

Venti forti, trombe d'aria e nubifragi. L'intensa perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia ha seminato danni in tutta la penisola. E anche il weekend non promette nulla di buono. Le regioni m ...

