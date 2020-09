Maltempo Campania, raggiunti 118mm nel Salernitano: smottamento a Nocera Superiore, sgomberate 18 famiglie [FOTO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Il sindaco di Nocera Superiore (Salernitano), Giovanni Maria Cuofano, ha emanato un’ordinanza precauzionale di sgombero per 18 famiglie di via Cupa Belvedere, zona pedemontana interessata quest’oggi da uno smottamento a seguito delle piogge che hanno colpito la provincia (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Proprio la provincia di Salerno è stata la più colpita dalle piogge oggi. Tra i dati pluviometrici più importanti in Campania, segnaliamo: 118mm a Castiglione del Genovesi, 66mm a Fisciano, 64mm a San Bartolomeo in Galdo, 40mm a Baselice, 33mm ad Alife. La strada di via Cupa Belvedere e’ interessata in queste ore da lavori urgenti di pulizia da fango, massi e tronchi d’albero venuti ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Il sindaco di), Giovanni Maria Cuofano, ha emanato un’ordinanza precauzionale di sgombero per 18di via Cupa Belvedere, zona pedemontana interessata quest’oggi da unoa seguito delle piogge che hanno colpito la provincia (vedidella gallery scorrevole in alto). Proprio la provincia di Salerno è stata la più colpita dalle piogge oggi. Tra i dati pluviometrici più importanti in, segnaliamo:a Castiglione del Genovesi, 66mm a Fisciano, 64mm a San Bartolomeo in Galdo, 40mm a Baselice, 33mm ad Alife. La strada di via Cupa Belvedere e’ interessata in queste ore da lavori urgenti di pulizia da fango, massi e tronchi d’albero venuti ...

