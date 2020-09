Maltempo: cade albero in liceo a Livorno (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - Livorno, 25 SET - Caduto un albero per il Maltempo nel cortile di un liceo a Livorno. Le forti raffiche di vento hanno spezzato il tronco di un albero nel giardino del liceo Niccolini-Palli. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, -, 25 SET - Caduto unper ilnel cortile di un. Le forti raffiche di vento hanno spezzato il tronco di unnel giardino delNiccolini-Palli. ...

Solo poche gocce di pioggia a metà mattinata, ma poi niente nubifragi nonostante le previsioni meteo li avessero annunciati e la Protezione civile avesse emesso per venerdì un’allerta arancione. Ma il ...

(ANSA) - LIVORNO, 25 SET - Caduto un albero per il maltempo nel cortile di un liceo a Livorno. Le forti raffiche di vento hanno spezzato il tronco di un albero nel giardino del liceo Niccolini-Palli.

