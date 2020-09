Maltempo | bomba d’acqua e vento forte su Milanello | le immagini dal centro sportivo VIDEO

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - Corriere : Bomba d’acqua sulla provincia di Varese: runner dispeso nei boschi - partenopeoswiss : RT @rep_napoli: Maltempo: bomba d'acqua su Napoli, cede tettoia a Montesanto [aggiornamento delle 14:06] - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Maltempo: bomba d'acqua su Napoli, cede tettoia a Montesanto [aggiornamento delle 14:06] - rep_napoli : Maltempo: bomba d'acqua su Napoli, cede tettoia a Montesanto [aggiornamento delle 14:06] -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo bomba

Fanpage.it

NAPOLI – Sono bastate poche ore di pioggia per mettere in ginocchio Napoli. Le forti raffiche di vento hanno provocato non pochi danni. Alcune essenze arboree sono cadute in via Tasso e in via Scarlat ...(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - I resti di un soppalco, forse una tettoia o una veranda volata da uno dei palazzi prospicienti, hanno completamente invaso di detriti pericolosi un tratto di via Pignasecca a ...