Maltempo, allerta arancione in 7 regioni. Scuole chiuse a Napoli e Livorno (Di venerdì 25 settembre 2020) Da Nord a Sud Italia, è allarme Maltempo. Per la giornata di venerdì 25 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, sul bacino montano del Tagliamento e del Torre in Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e sulla parte nord-occidentale della Sardegna. allerta gialla su gran parte del Paese. Scuole chiuse a Napoli, Orbetello e Livorno (LE PREVISIONI). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 settembre 2020) Da Nord a Sud Italia, è allarme. Per la giornata di venerdì 25 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramatosu alcuni settori di Lombardia, sul bacino montano del Tagliamento e del Torre in Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e sulla parte nord-occidentale della Sardegna.gialla su gran parte del Paese., Orbetello e(LE PREVISIONI).

LuceverdeRoma : ??#ROMA MALTEMPO NUOVO AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER VENERDI' 25 SETTEMBRE E SUCCESSIVE 24/36 ORE ??? ?? ALL… - iltirreno : Maltempo, Livorno domani tiene chiuse le scuole. Decisione analoga a Orbetello - Lunanotizie : Allerta maltempo, previste mareggiate sulle coste della provincia di Latina - - anxietygirl88 : Leggo di maltempo in tutta Italia e poi ci sono io in Sicilia con allerta meteo per il caldo di oggi che sarà oltre i 30 gradi... ???????? - SkyTG24 : Maltempo, allerta arancione in 7 regioni. Scuole chiuse a Napoli e Livorno -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta Maltempo, allerta meteo domani per rischio temporali: l’elenco delle regioni a rischio Fanpage.it Maltempo, allerta meteo arancione in sette regioni: scuole chiuse e burrasca in arrivo

Venerdì di passione in Italia a causa del maltempo in arrivo su gran parte della Penisola. Per la giornata di oggi, 25 settembre, sono attesi nubifragi e piogge abbondanti tanto al Nord quanto al Sud.

Pioggia e allagamenti per maltempo

L’ondata di maltempo ha provocato allagamenti. In particolare, ieri sera, a Sestri Levante, nel sottopasso di Ca’ di Feré, dove è stato tempornaneamente chiuso il sottopasso, in via precauzionale. Il ...

Venerdì di passione in Italia a causa del maltempo in arrivo su gran parte della Penisola. Per la giornata di oggi, 25 settembre, sono attesi nubifragi e piogge abbondanti tanto al Nord quanto al Sud.L’ondata di maltempo ha provocato allagamenti. In particolare, ieri sera, a Sestri Levante, nel sottopasso di Ca’ di Feré, dove è stato tempornaneamente chiuso il sottopasso, in via precauzionale. Il ...