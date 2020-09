Maltempo a Salerno | Sopralluoghi del sindaco Napoli nei quartieri Foto

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla nostra città. IldiVincenzosi è recato immediatamente neiinteressati, soprattutto a Torrione. Fortunatamente, nonostante i danni ambientali, non si registrano incidenti alle persone. “Teniamo alta l’attenzione e – sottolinea il primo cittadino – valuteremo il da farsi.In via preventiva, a causa dell’allerta meteo annunciata, nella serata di ieri, avevamo già chiuso ville e parchi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

