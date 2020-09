Maltempo a Napoli | tettoia cede e colpisce una ragazza nella zona del mercato rionale | il video girato dalle telecamere di una pescheria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ilche si è abbattuto suha letteralmente trasformato una parte deldel quartiere Montesanto, in via Pignasecca, in un deposito di detriti. A causa del vento e della pioggia battente, infatti, i resti di un soppalco, forse una, o una veranda, sono volati da uno dei palazzi della via precipitando sulladi fronte. Colpita una, come si vededi sorveglianza dell’esercizio commerciale. Come riporta Fanpage, la giovane ha riportato contusioni e tagli, ma non risultano esserci altri feriti visto il temporale in corso. Il prefabbricato ha colpito anche la stessa, distruggendo gran parte del banchetto esposto all’esterno. Sul ...